Денис Бояринцев: вряд ли иностранцев волнует противостояние «Спартака» с ЦСКА
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Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением о трансфере полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Вряд ли иностранцев может волновать противостояние «Спартака» с ЦСКА. К ним надо относиться более лояльно. Хотя и в советское время такие переходы были. Век футболиста короткий. Да, противостояния важны, но, если поступает хорошее предложение, почему нет? Таких примеров хватает не только в российском футболе», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
Хесус Медина стал игроком «Спартака» 10 июля 2023 года. До этого парагвайский футболист выступал за ЦСКА и помог выиграть красно-синим Фонбет Кубок России в сезоне-2022/2023.
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