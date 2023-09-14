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Карпин — о поисках соперника для сборной России: федерация работает, пытается найти

Карпин — о поисках соперника для сборной России: федерация работает, пытается найти
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался насчёт трудностей при поиске соперника для национальной команды.

«Сами говорите, что время странное сейчас. Федерация работает, пытается найти. Мне очень хотелось бы, чтобы всё было запланировано заранее, чтобы вот в октябре были понятные соперники, было понятно, к чему готовиться, кого анализировать. Но живём в той ситуации, в которой живём. Федерация, конечно же, хочет заранее определить соперника», — сказал Карпин в выпуске You-Tube-канала «Это футбол, брат!»

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа команды России сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

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