Карпин высказался о срыве товарищеских матчей России с африканскими сборными

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о срыве товарищеских матчей с африканскими сборными.

«Какая может быть прогрессия, когда с тобой выходит на контакт любая африканская федерация и говорит: «Мы хотим с вами сыграть, хотим приехать в Москву». А потом пропадает на неделю и говорит: «Нет, мы не будем с вами играть». Это не Камерун, другая сборная. Видимо, об этом узнали в правительстве страны, что эта федерация собирается ехать в Россию, и им сказали, что этого делать не надо. В итоге они пропали с радаров», — сказал Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью со сборной Катара (1:1).