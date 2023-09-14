Карпин — о мотивации игроков сборной России: а вы видели команду Германии?

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался насчёт мотивации футболистов национальной команды.
«Выигрывать надо, футболисты выходят на поле выигрывать. Могут или не могут – другой вопрос. Чувствую ли я, что игроки приезжают в сборную максимально мотивированными? А вы видели сборную Германии, которая сейчас не отбирается на свой же чемпионат Европы? Они максимально мотивированы? Думаю, тоже нет. Но они готовятся к чемпионату Европы. Эти футболисты не знают, к чему готовятся. Ни в одной сборной вы максимальную мотивацию не увидите. Моё мнение – сборная выкладывается», — сказал Карпин в выпуске You-Tube-канала «Это футбол, брат!»
Напомним, с 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты до 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа команды России сыграла вничью со сборной Катара (1:1).
- 14 сентября 2023
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