Бистрович перешёл из ЦСКА в «Балтику» на правах аренды с правом выкупа

ПФК ЦСКА объявил о переходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича в «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Отмечается, что арендное соглашение предусматривает опцию выкупа.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что у «Балтики» будет право выкупа Бистровича за € 750 тыс. Зарплату игрока будет полностью платить калининградский клуб, ради этого Бистрович пошёл на понижение зарплаты. В его трансфере был очень заинтересован Сергей Игнашевич.

Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года из «Славен Белупо». За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский коллектив. Всего же на его счету 96 игр в составе ПФК ЦСКА.