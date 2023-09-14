Карпин сравнил Головина и Миранчука с игроками, выступающими в РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сравнил полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука с игроками, выступающими в РПЛ.
«В чём отличие Головина и Миранчука от тех игроков, которые выступают в чемпионате России? Во всём! В скорости принятия решений, исполнении. Головин, потренировавшись неделю в сборной, начинает принимать решения медленнее, потому что ему дают на это время», — сказал Карпин в выпуске You-Tube-канала «Это футбол, брат!»
Алексей Миранчук присоединился к «Аталанте» летом 2020 года. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник выступал за «Торино» на правах аренды. Александр Головин играет за «Монако» с 2018 года, россиянин дважды становился бронзовым призёром чемпионата Франции.
- 14 сентября 2023
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