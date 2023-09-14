Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: гегемония «Зенита» в РПЛ должна закончиться

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о соперничестве в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось бы увидеть интригу, чтобы «Зенит» снова не убежал вперёд всех. «Краснодар» отлично стартанул, ЦСКА тоже неплох. Но «Зенит» ещё наберёт ход. Думаю, на арене будут всё те же. «Краснодар» — одна из команд, которая может побороться за чемпионство. Хотелось бы видеть и «Спартак» в этих рядах. Психологически «Зениту» сейчас сложнее всех — надо искать мотивацию, чтобы выигрывать. Но когда-то их гегемония должна закончиться», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

На данный момент в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар», набравший 17 очков. На втором месте расположился действующий чемпион России «Зенит», тройку замыкают «Крылья Советов».