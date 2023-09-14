Бояринцев: новички у «Спартака» неплохие, но не под те задачи

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о новичках «Спартака».

«Сначала показалось, что Бонгонда, Медина, Дуарте, Рябчук — действительно качественное усиление состава. Медина мне понравился. Но когда в игре с «Краснодаром» Рябчука обогнали на пространстве, понял, что игроки не под те задачи. Сами по себе футболисты неплохие, но пока не вижу, что они могут конкурировать с «Зенитом», бороться за чемпионство. Давайте посмотрим, пока есть сомнения», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день московский «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. Лидирует «Краснодар», «Зенит» находится на втором месте.