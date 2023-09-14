Игрок «Милана» Пулишич: мы уверены в себе и сделаем всё возможное ради победы в Серии А

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич оценил шансы «россонери» на победу в чемпионате Италии в нынешнем сезоне.
«Мы уверены в себе. У нас сильные игроки, приехали качественные футболисты. В клубе отличная смесь талантов. Мы можем победить, нам просто нужно продолжать работать и показывать такую игру.
Мы отлично начали. Я знаю, что мы сделаем всё возможное. Я хочу одержать победу, ведь в конце концов это самое главное», — приводит слова Пулишича La Gazzetta dello Sport.
После трёх сыгранных туров Серии А «Милан» с девятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая «Интеру» по дополнительным показателям.
Напомним, в субботу, 16 сентября, состоится миланское дерби. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
- 14 сентября 2023
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