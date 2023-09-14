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Игрок «Милана» Пулишич: мы уверены в себе и сделаем всё возможное ради победы в Серии А

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич оценил шансы «россонери» на победу в чемпионате Италии в нынешнем сезоне.

«Мы уверены в себе. У нас сильные игроки, приехали качественные футболисты. В клубе отличная смесь талантов. Мы можем победить, нам просто нужно продолжать работать и показывать такую игру.

Мы отлично начали. Я знаю, что мы сделаем всё возможное. Я хочу одержать победу, ведь в конце концов это самое главное», — приводит слова Пулишича La Gazzetta dello Sport.

После трёх сыгранных туров Серии А «Милан» с девятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая «Интеру» по дополнительным показателям.

Напомним, в субботу, 16 сентября, состоится миланское дерби. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.