Созин — о совете Карпина «уезжать»: покажите список, кого ждут в Европе, а они не хотят

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на совет Валерия Карпина российским футболистам уезжать из РПЛ. Накануне сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Слова Карпина после матча с Катаром про «уезжать» очень нашумели. Если он дал такой совет – пожалуйста. У меня другой вопрос: покажите, пожалуйста, список футболистов, которых ждут в Европе, а они не хотят, отказываются уезжать? Кто из российских футболистов очень нужен в Европе?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Рассматривалась возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.