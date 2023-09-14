Агент Ранджеловича: Лазар перейдёт в «Рубин»

Футбольный агент Василис Панагиотакис подтвердил, что нападающий Лазар Ранджелович перейдёт в казанский «Рубин».

«Да, всё верно, Лазар перейдёт в «Рубин», — приводит слова Панагиотакиса издание «РБ Спорт».

Напомним, сегодня «Чемпионат» сообщил, что сербский нападающий Лазар Ранджелович перейдёт в казанский «Рубин». 26-летний форвард принадлежит греческому «Олимпиакосу». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость серба в € 2 млн.

Напомним, Лазар Ранджелович перешёл в «Урал» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего 10 игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.