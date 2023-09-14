Созин — о словах Карпина: с зарплатами РПЛ никому эта Европа не нужна

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на совет Валерия Карпина российским футболистам уезжать из РПЛ.

«С зарплатами РПЛ никому эта Европа не нужна. Разве что Кузяеву, который на жизнь уже заработал и может себе позволить просто поиграть в футбол. Вопрос не в «хочу я в Европу или нет», а в том, что на худшие условия никто не поедет. В России платят в разы больше, а если вдруг ты забил, то премиальные будут больше, чем месячная зарплата в Европе.

Вы думаете, кто-то в Европе потратит миллион на Сарвели и даст ему такую же зарплату, как в «Локомотиве»? Нет, конечно. Не надо только меня обвинять в том, что я считаю чужие деньги. Мне до этих денег дела нет. Но есть до нашего футбола. И если вы хотите эту ситуацию менять, нужны меры: например, потолок зарплат. Но его никто не вводит, потому что нынешний статус-кво всех устраивает. И Карпин прекрасно понимает, что в этой гонке денег РПЛ и Европы победят деньги. Тем более когда Россия забанена в УЕФА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Рассматривалась возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.