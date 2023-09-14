Карпин — о будущем: полетаем ещё немного, побуду без семьи и плюну на всё

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о предложениях по работе из стран Ближнего Востока, а также прокомментировал своё будущее.
«По поводу «задорого» — не знаю, но что какой-то интерес оттуда был, это да. Но дальше разговоров дело не пошло. Потому что я сказал, что из «Ростова» в данный момент не могу уходить. Не хочу. Честно говорю, что сейчас в ноябре мы ещё полетаем, полетаем, поездим, и я без семьи побуду ещё три недели, а потом ещё, тогда я скажу: «Всё, *****. Не хочу». И плюну на всё. Такое может случиться», — сказал Карпин в выпуске You-Tube-канала «Это футбол, брат!»
В «Ростове» Карпин работает с 2017 года с коротким перерывом в 2021-м. Сборную России бывший тренер «Мальорки» возглавил 23 июля 2021 года.
- 14 сентября 2023
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