Валерий Карпин: задержки по зарплатам в «Ростове» бывали
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что делал, когда сталкивался с задержками по зарплате в ростовском клубе.
«Задержки по зарплатам в «Ростове» бывали. Прямо сейчас всё день в день, если говорим про сентябрь. У нас очень хорошая атмосфера в команде. Когда задержки были, и были по два месяца, говорили с ними: «Что, играть не будем? На выезд не поедем?» Если игрок скажет, что у него жена болеет и ипотека, спрошу: «Сколько тебе надо денег?» — сказал Карпин в выпуске You-Tube-канала «Это футбол, брат!»
В «Ростове» Валерий Карпин работает с 2017 года с коротким перерывом в 2021-м. Сборную России бывший тренер «Мальорки», «Спартака» и армавирского «Торпедо» возглавил 23 июля 2021 года.
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