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Мама защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра выступила с заявлением о критике сына

Мама защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра выступила с заявлением о критике сына
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Мама защитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра Зои высказалась по поводу оскорблений в адрес её сына.

«Для мамы видеть уровень негативных и оскорбительных комментариев, которые мой сын получает от некоторых фанатов, экспертов и средств массовой информации, позорно и совершенно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря уже о тех, кто изо всех сил работает ради клуба и страны. Я, как всегда, была на трибуне и считаю недопустимым то, что было раздуто из ничего.

Я понимаю, что в футбольном мире есть взлёты и падения, плюсы и минусы, но то, что получает Гарри, выходит далеко за рамки «футбола».

Для меня видеть, как он проходит через то, через что он проходит, ненормально. Мне не хотелось бы, чтобы другие родители или игроки прошли через это в будущем, особенно молодые мальчики и девочки, которые сегодня преодолевают препятствия.

У Гарри огромное сердце, и это хорошая работа, он силён морально и может справиться с этим, чего другие, возможно, не смогут. Никому не желаю подобных издевательств!» — написала Зои Магуайр в своих соцсетях.

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