Карпин: «Ростов» не сильно ослаб летом? Он и так слабый, куда ещё больше ослабляться
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, сильно ли ослабла его команда в летнее межсезонье 2023 года.
«Ростов» не сильно ослаб летом? Он и так слабый, куда ещё больше ослабляться», — сказал Валерий Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»
В новом сезоне РПЛ «Ростов» набрал семь очков в семи матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Напомним, Карпин также возглавляет сборную России. С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды. Российская сборная была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью со сборной Катара (1:1).
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
14:10
-
14:05
-
13:56
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:17
-
13:15
-
13:14
-
13:05
-
12:56
-
12:45
-
12:45
-
12:42
-
12:41
-
12:10
-
12:09
-
12:04
-
12:02
-
11:53
-
11:50
-
11:43
-
11:42
-
11:38
-
11:33
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
10:56
Партнерский контент