Карпин: «Ростов» не сильно ослаб летом? Он и так слабый, куда ещё больше ослабляться

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, сильно ли ослабла его команда в летнее межсезонье 2023 года.

«Ростов» не сильно ослаб летом? Он и так слабый, куда ещё больше ослабляться», — сказал Валерий Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

В новом сезоне РПЛ «Ростов» набрал семь очков в семи матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, Карпин также возглавляет сборную России. С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды. Российская сборная была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью со сборной Катара (1:1).