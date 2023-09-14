Карпин: вызывал в сборную молодёжь — все орали на результаты. Вот с Катаром играли лучшие

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему перестал вызывать в национальную команду исключительно молодёжь.

«Не передумал ли вызывать в сборную только молодёжь? Я так и делал бы. Я объявил, что будет только молодёжь, мы начали вызывать, и все начали орать, что результаты – катастрофа, как так можно. Нужен результат? Вот лучшие играли с Катаром», — сказал Валерий Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, с 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России под руководством Валерия Карпина. Российская сборная была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью со сборной Катара (1:1).