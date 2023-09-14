Соланке продлил контракт с «Борнмутом»

Английский футбольный клуб «Борнмут» официально объявил о подписании нового контракта с нападающим Домиником Соланке. Форвард подписал четырёхлетнее соглашение с клубом.

Соланке выступает за клуб с января 2019 года. За это время он принял участие в 179 встречах, в которых забил 58 голов и отдал 25 результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету форварда два гола в первых четырёх матчах сезона английской Премьер-лиги, а также ассист на поле стадиона «Энфилд» в матче со своим бывшем клубом.

Девятый номер, которому сегодня, 14 сентября, исполняется 26 лет, сыграл ключевую роль в победе в Чемпионшипе в сезоне-2021/2022, забив 29 голов и отдав семь голевых передач.

Благодаря своим выступлениям он был включён в сборную сезона Чемпионшипа и в сборную сезона по версии ассоциации профессиональных футболистов.