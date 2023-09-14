Агент: переход Арсенича в «Локомотив» не состоится

Футбольный агент Бранко Хучика, представляющий интересы защитника польского «Ракува» Зорана Арсенича, заявил, что его клиент не перейдёт в «Локомотив».
«Состоится ли трансфер Зорана в московский клуб? Нет, Арсенич не перейдёт в «Локомотив», — приводит слова Хучики «РБ Спорт».
Ранее «Чемпионат» сообщал о возможности этого перехода.
29-летний Арсенич выступает за «Ракув» с февраля 2021 года. Хорватский футболист является воспитанником клуба «Вишневац», за который он дебютировал в 2011 году. Позднее Зоран успел поиграть за «Осиек», «Сегесту», «Сесвете», краковскую «Вислу» и «Ягеллонию».
В минувшем сезоне универсальный игрок линии обороны провёл за «Ракув» 31 матч в рамках внутреннего первенства и записал на свой счёт одну результативную передачу. В сезоне-2023/2024 на счету игрока четыре матча в Высшей лиге Польши. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Арсенича в € 1,8 млн.
- 14 сентября 2023
-
14:10
-
14:05
-
13:56
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:17
-
13:15
-
13:14
-
13:05
-
12:56
-
12:45
-
12:45
-
12:42
-
12:41
-
12:10
-
12:09
-
12:04
-
12:02
-
11:53
-
11:50
-
11:43
-
11:42
-
11:38
-
11:33
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
10:56