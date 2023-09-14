Агент: переход Арсенича в «Локомотив» не состоится

Футбольный агент Бранко Хучика, представляющий интересы защитника польского «Ракува» Зорана Арсенича, заявил, что его клиент не перейдёт в «Локомотив».

«Состоится ли трансфер Зорана в московский клуб? Нет, Арсенич не перейдёт в «Локомотив», — приводит слова Хучики «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал о возможности этого перехода.

29-летний Арсенич выступает за «Ракув» с февраля 2021 года. Хорватский футболист является воспитанником клуба «Вишневац», за который он дебютировал в 2011 году. Позднее Зоран успел поиграть за «Осиек», «Сегесту», «Сесвете», краковскую «Вислу» и «Ягеллонию».

В минувшем сезоне универсальный игрок линии обороны провёл за «Ракув» 31 матч в рамках внутреннего первенства и записал на свой счёт одну результативную передачу. В сезоне-2023/2024 на счету игрока четыре матча в Высшей лиге Польши. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Арсенича в € 1,8 млн.