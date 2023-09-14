Боян Кркич получил должность в структуре «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич стал футбольным координатором в структуре клуба. Об этом сообщает сайт сине-гранатовых.
Сообщается, что главной задачей Бояна будет наблюдение за молодёжью в клубной академии вместе с главой отделения молодёжного футбола Алесанко.
Ранее в СМИ сообщалось, что Кркич будет следить за молодыми игроками «Барселоны», которые на правах аренды выступают за другие клубы, а также отвечать за перевод воспитанников сине-гранатовых в основную команду.
Напомним, ранее Кркич получил степень магистра по спортивному менеджменту в институте имени Йохана Круиффа. После этого президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что богатый жизненный опыт Бояна, поигравшего на трёх континентах и в семи странах, может пригодиться сине-гранатовым.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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