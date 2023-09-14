Агент— о переходе Гайча в «Ризеспор»: работаем над этим, но окончательного решения ещё нет

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, подтвердил, что аргентинский футболист может перейти в «Ризеспор».

«Мы действительно работаем над этим, но окончательного решения ещё нет», — приводит слова Каро Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перейдёт в «Ризеспор» на правах аренды до конца сезона. Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор в 37 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что Гайч, будучи игроком ЦСКА, уже трижды отправлялся в аренду в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».