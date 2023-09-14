Коваленко: нет мыслей уйти из «Зенита». Надо понимать, какие там футболисты

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Коваленко высказался о своей роли в санкт-петербургском клубе.
«Для меня матч с Египтом очень важен был, у меня мало игрового времени в «Зените». Дальше, надеюсь, больше. Благодарен штабу, что меня вызвали. Сильно ли недоволен, что не играю в «Зените»? А чего быть недовольным? Надо понимать, какие там футболисты, на что я шёл, когда туда переходил. Надо лучше работать. Никаких мыслей о том, чтобы уйти в аренду зимой, пока нет. Есть Кубок, дай бог со временем у меня будет больше игровой практики», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
К «Зениту» 20-летний Коваленко присоединился минувшим летом из «Крыльев Советов». По состоянию на сегодняшний день полузащитник принял участие в двух матчах за сине-бело-голубых в рамках РПЛ.
- 14 сентября 2023
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