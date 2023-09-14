Семак: лимит — сложная история: ты ставишь игрока слабее, потому что у него другой паспорт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу лимита на легионеров в российском футболе. Наставник сине-бело-голубых порассуждал на эту тему в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого на встрече со студентами и сотрудниками учебного заведения.

«Лимит — достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, это уже неспортивный принцип.

Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт.

Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть как Вендел. Он видит, как тот играет и работает с мячом.

Марио Фернандес — пример профессионализма. Первый приезжает, последний уезжает. Любое упражнение выполняет на 100%. Или, образно, говоришь Диме Васильеву: «Посмотри, как Сантос выполняет это упражнение, и посмотри, как ты». Покажешь молодому видео, как бразилец полностью выполняет задание, а он делает его, пока смотрит тренер», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».