Камоцци: «Зенит» ослабил соперников в РПЛ? Они хорошо работают на трансферном рынке
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о трансферной кампании санкт-петербургского «Зенита».
«Мнение, что «Зенит» ослабил своих соперников в РПЛ? Они хорошо работают на рынке, поэтому я ожидаю хорошего сезона для «Зенита», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущее трансферное окно состав сине-бело-голубых пополнился такими футболистами, как Александр Коваленко, Вильсон Изидор, Денис Адамов, Страхиня Эракович, Марио Фернандес и Ду Кейрос. Также «Зенит» приобрёл голкипера Никиту Гойло и полузащитника Ярослава Михайлова и сразу же отдал их в аренды в другие клубы Российской Премьер-Лиги.
Напомним, трансферное окно в России закрывается сегодня, 14 сентября.
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