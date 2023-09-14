Федерация футбола Косова намерена обратиться в CAS по поводу инцидента с баннером фанатов

Федерация футбола Косова планирует обратиться в CAS (Спортивный арбитражный суд) из-за инцидента с политическим баннером болельщиков на игре с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Согласно опубликованному на официальном сайте Федерации футбола Косова заявлению, все необходимые документы для обращения в суд уже собраны. Напомним, матч квалификационного раунда Евро-2024, в котором встречались сборные Румынии и Косова, был прерван на 18-й минуте из-за политических акций румынских болельщиков. Фанаты забросали поле файерами, скандируя политические лозунги и вывесив провокационные баннеры на трибунах. В частности, надписи на плакатах гласили «Косово — это Сербия», «Бессарабия — это Румыния».
Ранее румынская ассоциация уже подвергалась наказаниям от УЕФА из-за поведения болельщиков на матче молодёжных сборных Румынии и Украины. Во время Евро-2023, который принимали Румыния и Грузия, болельщики также скандировали политические лозунги, бросали на поле файеры и дымовые шашки.
- 14 сентября 2023
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