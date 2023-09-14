Максим Деменко: кто ждёт наших футболистов в Европе?

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко порассуждал о возможных переходах российских футболистов в европейские лиги.
«Карпин посоветовал футболистам переходить в европейские лиги, чтобы развивать свой уровень, но кто ждёт наших футболистов там? Сейчас можно выделить Пиняева, но в какую команду его готовы позвать? Европейцы ведь, если и будут покупать, то захотят эти деньги отбить. Не будут они приобретать игрока за приличные деньги, чтобы он сидел на скамейке.
Уезжать нужно не просто так — нужно найти клуб, который в тебя поверит, иначе какой смысл? Конечно, пытаться нужно сделать свою карьеру яркой, но нужно предельно осторожно подходить к выбору нового клуба. Этим летом уехал Захарян, надеюсь, что у него всё получится», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
- 14 сентября 2023
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