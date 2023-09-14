Семак рассказал, как «Зенит» обходит лимит на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о лазейке, благодаря которой сине-бело-голубые обходят лимит на легионеров. В нынешнем сезоне каждый клуб РПЛ не может заявить более 13 легионеров. Сейчас в заявке петербуржцев как раз 13 иностранных футболистов. Зимой к «Зениту» присоединится Педро из «Коринтианса», который будет уже 14-м легионером. Однако Семак заявил, что никто из иностранцев не будет покидать команду.

«Никто не должен уйти, потому что у нас есть возможность заявить футболистов через список Б, где можно заявлять игроков до 21 года. Мы можем через него заявить Ренана. Также мы можем через «Зенит-2» заявить Марио Фернандеса, который, к сожалению, является легионером. Так что у нас как минимум ещё два места есть», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».