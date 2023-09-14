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Семак: Изидор хотел уйти из «Локомотива», а у нас получилось договориться

Семак: Изидор хотел уйти из «Локомотива», а у нас получилось договориться
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу перехода в команду Вильсона Изидора из «Локомотива». Наставник сине-бело-голубых порассуждал на эту тему в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого на встрече со студентами и сотрудниками учебного заведения.

«Изидор – очень талантливый игрок. Он, начиная с зимы, обозначил «Локомотиву», что хотел бы уйти, но у него не получилось. Летом не получилось договориться с клубом во Франции. Получилось у нас договориться.

Это хороший вариант, который усилит нашу атаку. Он может сыграть и справа, и слева, и в центре атаки. В схеме с двумя нападающими иметь всего двух форвардов – очень мало.

Нам важно было найти или нападающего, или игрока, способного заменить Малкома. Нельзя сказать, что Изидор – замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».

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