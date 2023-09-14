Агент Михайлова: досрочное возвращение Ярослава в «Зенит» из аренды в «Оренбурге» возможно

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 20-летнего полузащитника Ярослава Михайлова, прокомментировал выкуп его клиента «Зенитом» у «Пари НН».
«Данное решение было абсолютно логичным. Будем ли мы довольны возвращением в «Зенит», покажет время. Всё будет зависеть от прогресса Ярослава. Мы смотрим с оптимизмом в будущее. Включает ли аренда Ярослава опцию выкупа? Думаю, что будет неправильно вдаваться в подробности соглашения между клубами. Может ли «Зенит» досрочно отозвать его из аренды? Досрочное возвращение возможно, но есть определённые нюансы, о которых я говорить не буду», — приводит слова представителя игрока издание «РБ Спорт».
Напомним, о выкупе Михайлова у «Пари НН» «Зенит» объявил сегодня, 14 сентября. Текущий сезон молодой хавбек проведёт в «Оренбурге» на правах аренды.
- 14 сентября 2023
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