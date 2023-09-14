Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» арендует полузащитника «Урала» Юрия Железнова

«Краснодар» арендует полузащитника «Урала» Юрия Железнова
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» арендует полузащитника «Урала» Юрия Железнова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android