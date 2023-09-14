«Краснодар» арендует полузащитника «Урала» Юрия Железнова
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Футбольный клуб «Краснодар» арендует полузащитника «Урала» Юрия Железнова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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