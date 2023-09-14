Юлиан Дракслер станет игроком катарского «Аль-Ахли»

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Немецкий футболист Юлиан Дракслер перейдёт в катарский «Аль-Ахли» из французского «ПСЖ», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, 29-летний игрок дал обещание катарскому клубу. Дракслер прибудет в Доху в пятницу или субботу, медицинский осмотр запланирован на выходные. Футболист подпишет двухлетний контракт. Последние документы будут оформлены в ближайшие дни.

Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году. Парижский клуб заплатил за полузащитника € 36 млн. Контракт немца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.

Прошлый сезон Дракслер провёл в аренде в лиссабонской «Бенфике», за которую сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами.