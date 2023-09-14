Агент Тюкавина: летом поступали предложения на словах, был интерес из-за рубежа

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что в летнее трансферное окно ряд клубов интересовался его клиентом — нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным. В услугах россиянина были заинтересованы в том числе иностранные клубы.

«Был ли интерес к Тюкавину со стороны других клубов в летнее трансферное окно? Обратитесь в «Динамо», зачем я буду рассказывать? Они же говорили, что ЦСКА обращался. «Динамо» не должно передо мной отчитываться. У нас ещё больше полугода до окончания контракта. На словах поступали предложения, мне писали определённые клубы. Какие-то предложения мы даже не рассматривали, в каких-то странах не хотят игроков с российским паспортом.

Был интерес и из-за рубежа, но есть определённые моменты», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.