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Камоцци: Карпин прав, что российским игрокам нужно переезжать в Европу для развития

Камоцци: Карпин прав, что российским игрокам нужно переезжать в Европу для развития
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина. Напомним, наставник национальной команды посоветовал российским футболистам уезжать играть в европейские чемпионаты, так как Российская Премьер-Лига становится слабее.

«Карпин прав, что российским футболистам нужно переезжать играть в Европу, чтобы продолжать развиваться, учтивая ситуацию, в которой сейчас находится российский футбол. Но у игроков тогда ещё должны быть личные амбиции и должна быть преемственность. Нельзя рассматривать переезд, условно, в Италию как конечную цель», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Сборная России завершила сентябрьский учебно-тренировочный сбор, на который вызывались 49 футболистов. В трёх составах игроки провели по матчу, дважды сыграв с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и с командой Катара (1:1).

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