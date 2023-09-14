Камоцци: Карпин прав, что российским игрокам нужно переезжать в Европу для развития

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина. Напомним, наставник национальной команды посоветовал российским футболистам уезжать играть в европейские чемпионаты, так как Российская Премьер-Лига становится слабее.
«Карпин прав, что российским футболистам нужно переезжать играть в Европу, чтобы продолжать развиваться, учтивая ситуацию, в которой сейчас находится российский футбол. Но у игроков тогда ещё должны быть личные амбиции и должна быть преемственность. Нельзя рассматривать переезд, условно, в Италию как конечную цель», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.
Сборная России завершила сентябрьский учебно-тренировочный сбор, на который вызывались 49 футболистов. В трёх составах игроки провели по матчу, дважды сыграв с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и с командой Катара (1:1).
- 14 сентября 2023
-
18:46
-
18:34
-
18:27
-
18:26
-
18:10
-
17:43
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:32
-
16:29
-
16:20
-
16:16
-
16:16
-
16:10
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:39
-
15:34
-
15:33
-
15:30
-
15:25
-
15:12
-
15:10
-
15:03