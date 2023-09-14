«Амкар» обыграл «Челябинск» и прошёл в 1/32 финала Кубка России

Завершился матч 1/64 финала Фонбет Кубка России между пермским «Амкаром» и «Челябинском». Встреча прошла на стадионе «Звезда» в Перми. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым из Екатеринбурга. «Амкар» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 22-й минуте, когда нападающий Иван Матюшенко отличился с передачи полузащитника Давида Папикяна.

Таким образом, пермский коллектив сыграет в 1/32 финала Кубка России.

Отметим, что и «Амкар», и «Челябинск» являются представителями LEON-Второй лиги А. Оба клуба выступают в группе «Серебро». На данный момент пермский клуб находится на четвёртой позиции в турнирной таблице группы, набрав 13 очков в девяти встречах. Челябинцы располагаются на восьмом месте с девятью очками.