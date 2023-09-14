«Амкар» обыграл «Челябинск» и прошёл в 1/32 финала Кубка России

Завершился матч 1/64 финала Фонбет Кубка России между пермским «Амкаром» и «Челябинском». Встреча прошла на стадионе «Звезда» в Перми. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым из Екатеринбурга. «Амкар» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 22-й минуте, когда нападающий Иван Матюшенко отличился с передачи полузащитника Давида Папикяна.
Таким образом, пермский коллектив сыграет в 1/32 финала Кубка России.
Отметим, что и «Амкар», и «Челябинск» являются представителями LEON-Второй лиги А. Оба клуба выступают в группе «Серебро». На данный момент пермский клуб находится на четвёртой позиции в турнирной таблице группы, набрав 13 очков в девяти встречах. Челябинцы располагаются на восьмом месте с девятью очками.
- 14 сентября 2023
-
18:46
-
18:34
-
18:27
-
18:26
-
18:10
-
17:43
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:32
-
16:29
-
16:20
-
16:16
-
16:16
-
16:10
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:39
-
15:34
-
15:33
-
15:30
-
15:25
-
15:12
-
15:10
-
15:03