Сын Черчесова стал игроком тульского «Арсенала»

28-летний голкипер Станислав Черчесов подписал контракт с «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, голкипер подписал с «Арсеналом» соглашение до конца текущего сезона. Последним клубом 28-летнего футболиста были «Химки». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, – € 50 тысяч.
Фото: arsenaltula.ru
Черчесов-младший получил футбольное образование в Австрии. Первый профессиональный контракт Станислав подписал с футбольным клубом «Амкар». В послужном списке вратаря выступление за московское «Динамо», новороссийский «Черноморец», «Олимп-Долгопрудный», калининградскую «Балтику» и подмосковные «Химки».
Ранее сообщалось о переходе в тульский «Арсенал» нападающего Дмитрия Баркова.
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