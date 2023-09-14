Сын Черчесова стал игроком тульского «Арсенала»

28-летний голкипер Станислав Черчесов подписал контракт с «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, голкипер подписал с «Арсеналом» соглашение до конца текущего сезона. Последним клубом 28-летнего футболиста были «Химки». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, – € 50 тысяч.

Фото: arsenaltula.ru

Черчесов-младший получил футбольное образование в Австрии. Первый профессиональный контракт Станислав подписал с футбольным клубом «Амкар». В послужном списке вратаря выступление за московское «Динамо», новороссийский «Черноморец», «Олимп-Долгопрудный», калининградскую «Балтику» и подмосковные «Химки».

Ранее сообщалось о переходе в тульский «Арсенал» нападающего Дмитрия Баркова.