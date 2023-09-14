Отец тренера «Ариса»: готовность Кокорина стопроцентная, ждём его дебюта с «Пафосом»

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский рассказал, что «повторный дебют» нападающего Александра Кокорина за клуб должен состояться в предстоящие выходные.
«Мы в постоянном контакте с главным тренером «Ариса» Алекссем Шпилевским, он рассказывает, что Кокорин в тонусе, тренируется в двухразовом режиме, горит желанием ворваться в бой чем раньше, тем лучше. В воскресенье, 17 сентября, состоится матч с «Пафосом», тренерский штаб рассчитывает на Александра в данной игре, это даже не обсуждается. Его готовность стопроцентная, что было видно и по работе в тренировочном лагере «Фиорентины». Кокорин оправдывает все ожидания, но ждём игры — она ответит на главные вопросы», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
В прошлом году Кокорин провёл 30 матчей за «Арис», отметившись 13 голами и шестью результативными передачами. В конце сезона россиянина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1 млн.
- 14 сентября 2023
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