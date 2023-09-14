Нигматуллин: в «Спартаке» чехарда. У Абаскаля есть много хороших игроков, но нет состава

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе московского «Спартака» на трансферном рынке и отметил, что у главного тренера клуба Гильермо Абаскаля есть много хороших игроков, но нет состава.

«Спартак» неплохо поработал на этом трансферном рынке. Теперь у красно-белых очень широкая обойма игроков, набирается на два состава. Но большое количество хороших игроков не всегда приводит к хорошей команде. Сейчас началась чехарда. У Абаскаля есть много отличных футболистов, но нет одного основного состава. Такое ощущение, что испанец запутался. Он слишком сильно импульсирует и не может спокойно ставить один состав. Ни к чему хорошему подобное не приводит.

Но стоит похвалить две покупки — это Бонгонда и Бабич. Эти ребята с первых же матчей отлично заявили о себе. Тео удивляет всех своим дриблингом, а Срджан крепкостью и надёжностью в защите. Есть надежда, что Бабич станет вторым Видичем. Но до этого ещё далеко», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.