«Рубин» пополнился аргентинским полузащитником Валентином Вадой

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о подписании аргентинского полузащитника Валентина Вады.
«Состав нашей команды пополнил 27-летний центральный полузащитник Валентин Вада. Аргентинский футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на два года. Ранее Вада выступал за «Бордо» и «Сент-Этьен» (оба – Франция), «Альмерию», «Тенерифе», «Реал Сарагоса» (все – Испания). Добро пожаловать в команду, Валентин!» — написала пресс-служба казанского клуба.
Сегодня, 14 сентября, клуб также объявил о подписании сербского защитника Уроша Дрезгича.
На данный момент «Рубин» находится на 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков в семи встречах. В ближайшем туре казанцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в воскресенье, 17 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Время начала игры — 16:30 мск.
- 14 сентября 2023
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