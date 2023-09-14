Захарян: переход в «Реал Сосьедад» для меня более интересный вариант, чем в «Челси»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, почему решил перейти в испанскую команду, а не в лондонский «Челси».
«Для меня было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси».
В то же время это был более реалистичный вариант. Я понял, что действительно стану игроком «Реала Сосьедад», когда планировал подписание контракта с испанским клубом. Да, меня волновали некоторые вопросы во время переговоров, но по итогу я всё же стал частью этой команды», — приводит слова Захаряна журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, сделка по переходу Захаряна в «Челси» не состоялась летом 2022 года из-за сложностей с оплатой трансфера. Летнее трансферное окно закрылось в Англии 1 сентября, а в России — 8 сентября.
На данный момент Захарян дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался. Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.
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