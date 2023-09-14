Балотелли расторг контракт со швейцарским «Сьоном» — Романо
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Итальянский форвард Марио Балотелли расторг контракт со швейцарским «Сьоном». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, турецкий клуб «Адана Демирспор» заинтересован в возвращении итальянца.
Напомним, 32-летний Балотелли стал игроком «Сьона» в августе 2022 года, перейдя из турецкого клуба «Адана Демирспор». За швейцарский клуб итальянский нападающий провёл 19 матчей и отметился шестью забитыми мячами.
Ранее Балотелли был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии, в которых он отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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