«Манчестер Сити» продлил контракт с Уолкером. Летом защитник мог уйти в «Баварию»

«Манчестер Сити» продлил контракт с 33-летним защитником клуба Кайлом Уолкером. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Стороны подписали соглашение сроком до конца июня 2026 года. Напомним, минувшим летом Уолкер был близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».

«Я очень рад подписать новый контракт. Моё будущее связано с «Манчестер Сити». Для меня это самое лучшее, что может быть

Я наслаждался каждым мгновением последних шести лет в этом фантастическом клубе. У нас потрясающий тренер, у меня отличные товарищи по команде, а наши болельщики — самые лучшие. Я чувствую поддержку на каждом уровне», — приводит слова Уолкера пресс-служба «горожан».

Фото: mancity.com

В прошлом сезоне Уолкер провёл 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Предыдущее соглашение игрока с английским клубом было рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о продлении контракта с «Манчестер Сити» защитника Рико Льюиса.