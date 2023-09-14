Пальинья, переход которого в «Баварию» сорвался, продлил контракт с «Фулхэмом»

«Фулхэм» продлил контракт с 28-летним полузащитником клуба Жоау Пальиньей. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Стороны подписали соглашение сроком до конца июня 2028 года. Напомним, в конце минувшего трансферного окна португальский хавбек почти перешёл в «Баварию», однако мюнхенцы не успели оформить трансфер до дедлайна.

«Я счастлив. За эти несколько недель со мной произошло много событий. Люди многое слышали о моём будущем, но я сосредоточен на игре за «Фулхэм».

Я всегда полностью был предан этому клубу. Испытываю безмерное уважение к клубу, к болельщикам. С первого дня они очень поддерживали меня», — приводит слова Пальиньи пресс-служба «дачников».

Фото: fulhamfc.com

В прошлом сезоне на счету Пальиньи 36 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Предыдущее соглашение игрока с английским клубом было рассчитано до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о продлении контракта с «Манчестер Сити» защитника Кайла Уолкера. Англичанин также был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом.