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Нападающий «Ноттингема» Деннис перейдёт в «Истанбул» на правах аренды

Нападающий «Ноттингема» Деннис перейдёт в «Истанбул» на правах аренды
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«Истанбул Башакшехир» согласовал сделку по аренде нападающего «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в арендное соглашение не будет включена опция выкупа. В данный момент согласовываются финальные детали сделки, после чего игрок отправится в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

В прошлом сезоне Деннис провёл за «Ноттингем» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось о переходе полузащитника «Ноттингема» Шелви в турецкий «Ризеспор».

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