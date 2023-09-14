Тимур Сулейманов перешёл из «Пари НН» в «Локомотив» на правах аренды

«Пари Нижний Новгород» в своём телеграм-канале объявил об уходе нападающего Тимура Сулейманова в московский «Локомотив» на правах аренды.
Сулейманов отдан в аренду железнодорожникам до конца этого сезона с опцией выкупа.
Футболист является воспитанником системы «Локомотива». В Нижнем Новгороде он оказался в 2020 году, присоединившись к команде сначала на правах аренды, а затем подписав полноценный контракт. Всего за нижегородский клуб Сулейманов провёл 112 матчей, отметился 25 забитыми мячами и девятью результативными передачами.
«Новость, которая для многих уже и не новость, всё же требует официального объявления. Благодарю нашего Тимура за всё, что он сделал для «Пари НН», и желаю ему удачи в «Локо»!» — приводит слова генерального директора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова пресс-служба клуба.
- 14 сентября 2023
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