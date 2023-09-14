Футболисты системы «Реала» задержаны по подозрению в распространении секс-видео

Трёх игроков молодёжной команды мадридского «Реала» арестовали за распространение интимного видео с несовершеннолетней. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, двое задержанных футболистов выступают за «Кастилью», а ещё один – за «Реал Мадрид C». Игрок третьей команды «Реала» является главным подозреваемым.

Сообщается, что кадры появились в мессенджере WhatsApp, после чего в полицию обратилась мать 16-летней девушки, присутствующей на видео. В данный момент расследование проводит полиция города Лас-Пальмас. «Реал» подтвердил, что футболисты дали необходимые показания. В клубе пообещали принять меры.

Ранее стало известно, что защитника «Реала» Даниэля Карвахаля обвинили в сексуальных домогательствах.