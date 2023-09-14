Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты системы «Реала» задержаны по подозрению в распространении секс-видео

Футболисты системы «Реала» задержаны по подозрению в распространении секс-видео
Комментарии

Трёх игроков молодёжной команды мадридского «Реала» арестовали за распространение интимного видео с несовершеннолетней. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, двое задержанных футболистов выступают за «Кастилью», а ещё один – за «Реал Мадрид C». Игрок третьей команды «Реала» является главным подозреваемым.

Сообщается, что кадры появились в мессенджере WhatsApp, после чего в полицию обратилась мать 16-летней девушки, присутствующей на видео. В данный момент расследование проводит полиция города Лас-Пальмас. «Реал» подтвердил, что футболисты дали необходимые показания. В клубе пообещали принять меры.

Ранее стало известно, что защитника «Реала» Даниэля Карвахаля обвинили в сексуальных домогательствах.

Материалы по теме
Карвахаль ответил на обвинения в сексуальных домогательствах на ЧМ в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android