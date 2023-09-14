Футболисты системы «Реала» задержаны по подозрению в распространении секс-видео
Поделиться
Трёх игроков молодёжной команды мадридского «Реала» арестовали за распространение интимного видео с несовершеннолетней. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, двое задержанных футболистов выступают за «Кастилью», а ещё один – за «Реал Мадрид C». Игрок третьей команды «Реала» является главным подозреваемым.
Сообщается, что кадры появились в мессенджере WhatsApp, после чего в полицию обратилась мать 16-летней девушки, присутствующей на видео. В данный момент расследование проводит полиция города Лас-Пальмас. «Реал» подтвердил, что футболисты дали необходимые показания. В клубе пообещали принять меры.
Ранее стало известно, что защитника «Реала» Даниэля Карвахаля обвинили в сексуальных домогательствах.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
23:17
-
23:13
-
23:05
-
22:53
-
22:47
-
22:33
-
22:20
-
22:17
-
22:04
-
21:53
-
21:51
-
21:40
-
21:30
-
21:17
-
21:07
-
20:46
-
20:45
-
20:35
-
20:27
-
20:19
-
19:58
-
19:43
-
19:40
-
19:23
-
19:08
-
19:04
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:34
-
18:27
-
18:26
-
18:10
-
17:43
-
17:43
Партнерский контент