Уткин сравнил условное отстранение Слуцкого с отношениями женатого мужчины с любовницей

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на информацию об условном отстранении футбольного тренера Леонида Слуцкого.

«Комитет по этике отстранил Леонида Слуцкого на год от любой футбольной деятельности. Смелые, решительные люди. И великодушные. Потому что — условно. Отстранить условно — ну, это же примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют.

Мне кажется, если член комитета по этике вдруг (например) живёт на две семьи и любовница пилит его: ты обещал, когда же ты уйдёшь от жены, я тебя люблю, ну как же… И в этом случае член комитета по этике чмокнет любовницу в щёчку, погладит по голове и скажет:

— Милая, ну что ты. Я ведь давно на тебе женат. Ну, родная?! Условно!

И добавит: «Ну, мне пора!»

Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности, футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору; невозможно? Да, невозможно. Но если условно… И вообще! Комитет по этике! Вот была бы топовая новость: «Комитет по этике рассмотрел дело Слуцкого и постановил, что ну так нельзя, ##я!!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сегодня, 14 сентября, комитет по этике РФС отстранил Леонида Слуцкого от любой футбольной деятельности на год условно и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Артёму Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами. Слуцкий поддержал Дзюбу и назвал журналиста 19-летним дебилом в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».