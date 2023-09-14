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Защитник ЦСКА Вадим Карпов перешёл в «Уфу»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов перешёл в «Уфу»
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«Уфа» и ЦСКА договорились о годичной аренде 21-летнего центрального защитника Вадима Карпова. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба.

За главную команду армейцев Карпов выступает на протяжении четырёх лет (с 2019 года). Всего за ЦСКА защитник провёл 33 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. На счету молодого футболиста шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы. Прошлый сезон Карпов провёл в молодёжной команде ЦСКА. Помимо московской команды, игрок обороны также выступал за ивановский «Текстильщик» в сезоне-2021/2022.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тыс.

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