Спортдиректор «Локомотива» — о Сулейманове: всё в его руках, клуб рассчитывает на него

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал подписание нападающего Тимура Сулейманова.
«Мы неоднократно говорили о нашем приоритете в работе — сделать упор на воспитание и поддержку своих кадров, подготовленных клубной академией «Локомотива». Тимур Сулейманов — один из ярких представителей нашей академии. Он демонстрировал бомбардирские навыки за молодёжный состав «Локо», «Казанку». В одном из сезонов был признан лучшим бомбардиром первенства. Имеет опыт игры в Юношеской лиге УЕФА.
Для получения футболистом игровой практики клуб согласовал аренду и последующий трансфер Сулейманова в команду Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород», где игрок проявил себя с лучшей стороны, забив 25 мячей. Теперь он возвращается домой, где получит ещё шанс побороться за место в основной команде. Всё в его руках, клуб рассчитывает на него», — приводит слова Ульянова официальный сайт клуба.
- 14 сентября 2023
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