Александр Мостовой: Слуцкий поймал звезду, для меня он просто человек

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на решение комитета по этике Российского футбольного союза дисквалифицировать тренера Леонида Слуцкого сроком на один год условно.
«Слуцкий получил наказание заслуженно. Я тоже могу кого-то послать — и меня могут. Наказание есть, а вроде и нет, как в фильме «Берегись автомобиля». Кстати, это не первый раз, когда он кого-то посылает, — уже вылетало из его уст подобное.
Мне вообще всё равно, что делает Слуцкий. Я всегда говорил — на первом месте у меня будут люди, которые всю жизнь отдали футболу, насобирали болячек, операций. Все остальные у меня будут далеко позади. В любой профессии есть люди, которые попали как-то на работу и зацепились. То же самое, как я буду работать врачом. Для меня он просто человек, который в один момент поймал звезду и воспользовался этим. Появляются такие люди, а ты потом думаешь: «Как он там отказался?» Дальше общественность задаётся вопросами: «А ты кто? Где играл?» Таких людей много в нашем футболе.
Слуцкий играл в футбол? Ну прекращайте. Ну вы что? Легенды сочиняете, со мной в школе тоже люди играли. Я в 17 лет травму получил, меня могли не собрать, но я грыз землю, старался», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
- 14 сентября 2023
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