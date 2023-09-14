Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» подписал сербского полузащитника Николу Чумича

«Рубин» подписал сербского полузащитника Николу Чумича
Аудио-версия:
Комментарии

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о подписании сербского полузащитника Николы Чумича.

«Состав нашей команды пополнил 24-летний полузащитник Никола Чумич. Сербский футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года и будет выступать под номером 24. Ранее Чумич выступал за сербские клубы «Слобода Ужице», «Металац», «Раднички», «Войводина», а также греческий «Олимпиакос», испанский «Спортинг Хихон» и швейцарский «Люцерн», — написала пресс-служба клуба.

Сегодня, 14 сентября, казанский клуб также объявил о подписании сербского защитника Уроша Дрезгича, аргентинского полузащитника Валентина Вады и российского голкипера Егора Шамова.

На данный момент «Рубин» находится на 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков в семи встречах. В ближайшем туре казанцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в воскресенье, 17 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Время начала игры — 16:30 мск.

Материалы по теме
«Зенит» купил россиянина, а ЦСКА остался без защитника. Трансферный дедлайн в РПЛ! LIVE
Live
«Зенит» купил россиянина, а ЦСКА остался без защитника. Трансферный дедлайн в РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android