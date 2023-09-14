«Рубин» подписал сербского полузащитника Николу Чумича

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о подписании сербского полузащитника Николы Чумича.
«Состав нашей команды пополнил 24-летний полузащитник Никола Чумич. Сербский футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года и будет выступать под номером 24. Ранее Чумич выступал за сербские клубы «Слобода Ужице», «Металац», «Раднички», «Войводина», а также греческий «Олимпиакос», испанский «Спортинг Хихон» и швейцарский «Люцерн», — написала пресс-служба клуба.
Сегодня, 14 сентября, казанский клуб также объявил о подписании сербского защитника Уроша Дрезгича, аргентинского полузащитника Валентина Вады и российского голкипера Егора Шамова.
На данный момент «Рубин» находится на 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков в семи встречах. В ближайшем туре казанцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в воскресенье, 17 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Время начала игры — 16:30 мск.
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